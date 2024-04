Kolumne Apropos Der Kratzbaum unterm Küchentisch

Ganz ähnlich verhält es sich in Sachen Krallenschärfen. Es stehen rund um unser Domizil wirklich genügend Möglichkeiten zur Verfügung, um dies dort an echten Bäumen zu vollziehen. Aber offenkundig ist es viel schöner, das an dem Teppich zu erledigen, der unterm Küchentisch ausgelegt ist. Wiewohl dieses Teil robust gestaltet ist, so haben die anhaltenden Kratzattacken mittlerweile sichtbare Spuren hinterlassen. Und in letzter Zeit ist die schnurrende Tyrannin zum Krallenschärfen gar auf die neue Couch im Wohnzimmer ausgewichen. Das wiederum geht nun gar nicht. Das Sitzmöbel wird mit diversen Schutzauflagen versehen. Der zerfledderte Teppich unterm Küchentisch gegen einen neuen ausgetauscht. Und der Kratzbaum ist aufgebaut. Basta!