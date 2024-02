Kolumne Apropos Keine guten Zeiten für Flugdrachen

Ich begann zu sinnieren und erkannte: Die Frage stellt sich tatsächlich. Ich erinnerte mich an meine Kindheit zurück, an die Zeiten um Ende September/Anfang Oktober herum. Damals bin ich in Begleitung meines Papas auf die Höhenzüge oberhalb des Tals gestiegen, in dem mein Heimatort sich befindet. Dort oben war viel Ackerland, um diese Jahreszeit bestehend aus bereits abgeernteten Kartoffel- oder Getreidefelder, die auf die Winterruhe warteten. Hier ging nicht nur ordentlich die Luft, hier konnte ich, die Drachenschnur fest in der Hand, auch ungestört umher rennen und meinen leuchtend bunten Flugdrachen mal hier, mal dort seine Kreise ziehen lassen.