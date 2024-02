Kolumne Apropos Akustische Abenteuer mit der Deutschen Bahn

Denn es ist, wie ich festgestellt habe, oft ein besonderes Erlebnis, wenn ich jemanden anrufe, der gerade im Zug unterwegs ist. Was da neben der eigentlichen Konversation zwischen zwei Gesprächspartnern noch so über die Leitungen hin und her geht, kann amüsant, rätselhaft, spannend, überraschend, auf alle Fälle außergewöhnlich sein. So gibt es Regionalbahnen, die bei jedem Halt an jeder noch so kleinen Bahnstation das Öffnen und Schließen der Waggontüren mit einem durchdringenden, im wahrsten Wortsinn markerschütternden Signalton ankündigen – was jedes noch so angeregte Gespräch ziemlich abrupt unterbricht.