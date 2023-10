Kolumne Apropos Sapperlot im Supermarkt

So viele schöne Wörter gibt es in unserer Sprache, die uns viel zu selten im Alltag begegnen. Und wenn sie es tun, dann erfreue ich mich daran. Neulich im Restaurant ist mir beinahe die Miesmuschel, die ich gerade aus ihrer Schale gepult habe, zurück in den Emaille-Topf gefallen, als am Nebentisch ein älterer Herr meint: „Du hast sie brüskiert.“ Oder der Kollege, der jüngst erzählt hat, dass er „radebrechen“ im Radioprogramm gehört hat, was sich in seinem Kopf – und dann auch in meinem – manifestiert hat. Gerne mehr davon.