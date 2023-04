Kolumne Apropos Ein Wiedersehen mit dem Fingerkraut

Und wenn Sie denken, dass es mit dem Vorgarten getan war, oh nein. All die zarten grünen Pflänzchen haben sich vor dem Haus auch in der Treppe, den Mauern und zwischen den Pflastersteinen zur Garageneinfahrt niedergelassen. Zumindest, bis ich ihnen mit dem Fugenkratzer den Garaus gemacht habe.