Kolumne Apropos Neuer Griff löst Glücksgefühl aus

So ein Griff hat ein endliches Leben. Vor allem, wenn er an einer Terrassentür befestigt ist und tagein, tagaus bedient wird – um zu lüften, in den Garten zu gehen oder die Katze herauszulassen (die in selbiger Tür ein eigene Klappe hat). Doch dann: nichts mehr. Den Griff konnte ich so viel hoch- und runterbewegen, wie ich wollte. Die Tür blieb zu.