Kolumne Apropos Das passende Gegenstück zur Color-Rado-Tüte

Gemischte Gummibärchen-Tüten sind ein Mysterium. Wer bitteschön mag all das, was darin enthalten ist? Und was passiert mit dem unliebsamen Rest? Fragen, die ich mir immer mal wieder gestellt habe, wenn ich früher mit meinem Einkaufswagen am Süßigkeitenregal entlang geschlendert bin. Bis ich meine bessere Hälfte kennengelernt habe, die im Gegensatz zu mir eine Schwäche für Gummibärchen hat. Und auf deren Wunsch hin mittlerweile des Öfteren mal eine gemischte Tüte in eben jenem Einkaufswagen landet.