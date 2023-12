Kolumne Apropos Sellerie, ein Weihnachtsmärchen

Seit jeher zählte Sellerie für mich zu den wenigen Gemüsesorten, die ich nicht mag. Weder als Knolle noch als Stange. Sellerie fand in meiner Küche den Weg nur in ein einziges Gericht: Winzig klein gewürfelt in eine Bolognese. Gerade so viel, dass es der Soße einen Hauch von Geschmack gibt. Ansonsten hatten wir beide uns nicht viel zu sagen.