Kolumne Apropos Die passenden ins Töpfchen, die anderen ins Tönnchen

Der Weg würde mich später also noch in den Fachhandel führen. Doch was tun mit dem übrig gebliebenen Sammelsurium? Ein Teil von mir versuchte zu beschwichtigen: Die Innentöpfe kannst du sicherlich irgendwann mal gebrauchen. Bestimmt ziehen eines Tages die passenden Töpfe dafür ein. Der andere Teil plädierte für Ordnung im System: Was nicht passt, kann weg. Welcher Teil gewonnen hat? Die 29 (!) Innentöpfe, die aus dem Keller in die Gelbe Tonne gewandert sind, sprechen wohl für sich. Aber keine Sorge: Fünf, für die ich kein Gegenstück finden konnte, durften auch bleiben. Die sahen einfach noch zu gut aus. Und man weiß ja nie...