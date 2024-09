Kolumne Apropos Schiefe Kanonen und saure Äpfel

Was hat ein schweres Geschütz damit zu tun? Gar nichts. Die Redewendung stammt aus der Schülersprache des 19. Jahrhunderts, als noch wesentlich mehr Latein auf dem Stundenplan stand. Und wenn die Leistung so schlecht war, dass selbst die schlechteste Schulnote nicht mehr ausreichte, hieß es „sub omni canone“. Ins Deutsche übersetzt: unter aller Richtschnur. Ein Witz der Schüler also, weil sich „canone“ und „Kanone“ gleich anhören. Übrigens: Dass wir in einen sauren Apfel beißen, geht wahrscheinlich auf medizinische Praktiken im Mittelalter zurück. Eine Zeit, in der es noch keine Betäubungsmittel gab. Bei schmerzhaften Behandlungen ließ man die Patienten auf etwas Hartes beißen – häufig ein Apfel. Autsch, aber immer noch besser, als unter der Kanone zu liegen.