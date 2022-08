Apropos : Bye, bye Neun-Euro-Ticket

Drei Monate lang hat unsere Redakteurin, wo es möglich war, das Auto stehen lassen und ist mit dem Zug zur Arbeit gefahren. Das sparte Kosten und half der Umwelt. War's das nun?

Ich gliedere mich in den Menschen-Strom Richtung Gleise ein. Exakt vier Minuten bleiben mir, bis der Zug kommt, das weiß ich mittlerweile, ohne auf die Uhr zu schauen. Und zu dieser Zeit war er in den vergangenen drei Monaten tatsächlich stets pünktlich, wenn ich mitgefahren bin. Über die Rolltreppe geht es ein letztes Mal nach oben. Ich mag dieses Gefühl, langsam in das Getümmel auf dem Bahnsteig einzutauchen und, wie auf einem Bühnenboden im Theater, immer mehr Mitfahrer zu erblicken.

Theater, ach ja. Was werden mir all diese skurrilen Szenen fehlen. Die Kinder, die versuchen, ihren Großeltern zu erklären, dass der Zug auf der rechten Seite schneller fährt als auf der linken. Die Radfahrer, die diskutieren, ob der Stellplatz ausreicht und welches Pedal welchen Rahmen zerkratzt. Die fidele Clique, altersmäßig irgendwo in den 50ern, die nach Dosenbier Nummer eins am Bahnsteig direkt nach der Belagerung zweier Vierer-Sitze Bier Nummer zwei kippt, morgens um halb zehn. Vielleicht werde ich sogar ein wenig vermissen, dass mein Zug zurück so gut wie nie pünktlich war und ich, am Bahnhof wartend, an mancher Kolumne gefeilt habe.