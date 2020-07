SZ-Aktion Mein Lieblingsplatz : Geheimtipps aus dem Grünen Kreis gesucht

Merzig-Wadern Saarbrücker Zeitung und Saarschleifenland-Touristik suchen die schönsten weniger bekannten Plätze im Kreis – machen Sie mit!

Aber es gibt noch viel mehr. Jene eher unbekannten, aber nicht weniger schönen Plätze. Eine idyllische Kapelle. Ein Wegkreuz an exponierter Stelle. Ein weites Feld mit toller Fernsicht. Oder ein lauschiges Café, eine Sitzbank, die zum Verweilen am Wegesrand einlädt, ein mächtiger Baum im Grünen. Wir von der SZ Merzig-Wadern suchen gemeinsam mit der Saarschleifenland-Tourismus GmbH (STG), der Tourismus-Gesellschaft des Landkreises, diese Geheimtipps.

Und wir laden Sie dazu ein, uns dabei zu unterstützen: Schicken Sie uns Ihre Vorschläge zu Ihrem persönlichen Lieblingsort. Beschreiben Sie in ein paar Sätzen, warum Sie es dort so schön finden (Textlänge maximal 1000 Zeichen). Ideal wäre es, wenn Sie uns auch ein Foto Ihres Lieblingsplatzes zukommen lassen würden. Wichtig dabei ist: Ihr Vorschlag sollte keiner der bekannten touristischen „Hotspots“ sein, sondern eher Geheimtipp-Charakter haben. Wir werden alle Einsendungen in unserer Lokalausgabe sowie online vorstellen. Den Anfang machen Mitglieder unserer Redaktion, in der Folge kommen unsere Bürgermeister aus dem Landkreis und die Landrätin zu Wort. Am Ende soll es eine Abstimmung geben, an der sich jeder beteiligen kann, und mit der wir den besten Geheimtipp des Kreises ermitteln wollen.