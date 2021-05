Das Lockdown-Tagebuch : Unverhofft völlig verzoompft

Kommentarkopf, Foto: Robby Lorenz Foto: Robby Lorenz

Erinnern Sie sich noch an damals, als man am Wochenende in eine Kneipe oder auf eine Party gegangen ist? Manchmal war man zu einer halbwegs seriösen Zeit wieder zu Hause. Manchmal aber auch nicht. Dann hat man sich in Gesprächen und Getränken verfangen und ist einfach immer noch ein bisschen geblieben.

Man ist versumpft.

Kneipen und Partys sind im Moment eher kein Thema, aber (mehr oder weniger) versumpfen kann man auch über Videochat, wie ich vergangene Woche gelernt habe. Eigentlich hat alles seriös begonnen mit einer Verabredung zum Online-Spielen mit parallelem Zoom-Meeting. Das lief auch ganz gut. Ein Spiel führte zum nächsten, ein Spruch zum anderen. Die Uhr schritt stetig voran, irgendwann war es Mitternacht, dann nach Mitternacht, dann deutlich nach Mitternacht.

Alkohol getrunken wurde zwar nicht, aber ansonsten war das Gefühl fast dasselbe: Einfach noch ein bisschen zu bleiben, weil’s eben gerade so schön ist, und sich zumindest über Zoom in Gesprächen zu ergehen. Auf einer Party zu versumpfen geht im Moment vielleicht nicht. Aber Verzoompfen ist eine gute Alternative. Und weniger verkatert ist man danach auch noch.