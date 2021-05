Wochenkolumne : Neue Möglichkeiten bitte auch nutzen

Am Donnerstag wurde offiziell bestätigt, worauf viele Menschen im Land wohl schon lange gewartet haben: Ab 31. Mai sollen in unserem Land Gastronomie und Hotellerie wieder öffnen dürfen – natürlich unter Berücksichtigung von Hygienekonzepten und Infektionsschutzauflagen.

Und das ist gut so. Diese Branche dürfte, neben den Künstlern, zweifelsohne am härtesten von der Corona-Pandemie getroffen worden sein. Beherbungsverbote und Zwangsschließungen über fast ein halbes Jahr bringen viele Gastwirte und Gastgeber auch in unserer Region in existenzielle Nöte.