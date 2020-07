SZ-Aktion Mein Lieblingsplatz : Gelbe Limo als Lebensretter

Bei SZ-Redakteurin Margit Stark weckt das Kondelerbach-Tal bei Beckingen Kindheitserinnerungen

Es ist nicht nur der Abwechslungsreichtum, der mich an dem Wanderweg „Beckinger Saarblicke“ so begeistert. Viele der lauschigen Plätzchen entlang der Traumschleife erinnern mich auch an meine Kindheit – wie der Weg durch den Wald bis zur Kondeler Mühle. Das Häuschen mitten im Grünen, damals ein Ausflugslokal, bleibt für mich untrennbar mit einer gelben Limo verbunden, die meine Eltern mir bestellt haben. Es war Usus, an Sommertagen dort Halt zu machen, im Schatten der Bäume zu sitzen und ein kühles Getränk zu genießen. Entweder haben wir die Kondeler Mühle direkt angesteuert oder auf dem Rückweg von der Bildchenkapelle, ebenfalls ein beliebtes Ziel, das mitten im Wald gelegen ist, dort Halt gemacht. Spätestens bei einem dieser Ausflüge habe ich den Reim von Wilhelm Busch begriffen: „Fortuna lächelt; doch sie mag nur ungern voll beglücken; schenkt sie uns einen Sommertag, schenkt sie uns auch Mücken.“ Die Biester konnten echt gut stechen. Und noch eine Erinnerung keimt auf, wenn ich auf der Traumschleife unterwegs bin und zum Fischerberghaus komme: der letzte Ausflug der fünften Klasse in der Volksschule. Die Sonne brannte auf uns herab, als wir auf dem Weg zu der Wanderhütte waren. Und wieder war es gelbe Limo, die mich rettete.