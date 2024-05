Kolumne Apropos Die Frühlingsjagdgefühle sind geweckt

Frühling. Ganz unverkennbar. Nicht nur, dass draußen alles grünt und blüht und sprießt. Auch unser 13 Jahre altes Katzenmädchen sprüht geradezu vor Eifer. Jagdeifer, genau genommen. „Luzie hat etwas mitgebracht“, mit diesen Worten werde ich neulich Nacht geweckt. Ich grummele. Drehe mich auf die andere Seite. Bestimmt verhört, denke ich und will weiterschlafen. Aber nein: Das Schaben der Pfoten auf dem Parkett im Zimmer nebenan ist unverkennbar. Also schäle ich mich aus der Decke. Gehe rüber. Und da liegt sie, die Maus, mausetot. Es ist also wieder an die Zeit, in die Rolle der Bestatterin Hien zu schlüpfen.