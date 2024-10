Kolumne Apropos Noch nicht bereit fürs letzte Quartal

Vielleicht erinnern Sie sich, dass ich an dieser Stelle mal verraten habe, dass ich Jahr für Jahr das gleiche Modell nutze. Im Wartezimmer werfe ich einen Blick in Online-Konto beim Buchhändler: Den Kalender für 2024 habe ich am 9. Oktober 2023 bestellt. Selbst beim Zeitpunkt des Kalenderkaufs ist auf meinen inneren Monk Verlass. Bis ich aufgerufen werde, habe ich das neue Exemplar geordert. Aber ganz ehrlich: Bereit fühle ich mich trotzdem nicht für den Jahresausklang.