Kolumne Unsere Woche Auf so manche Überraschung folgt eine Auszeit

Kaum sind die Kommunalwahlen verklungen – der Monat fühlt sich so an, als hätte er nur aus wenigen Tagen bestanden –, geht es Schlag auf Schlag weiter. In dieser Woche konstituierten sich mit Ausnahme von Wadern alle Stadt- und Gemeinderäte im Landkreis Merzig-Wadern. Reine Formalie? Von wegen. Die Sitzungen brachten die eine oder andere Neuerung oder gar Überraschung mit sich.