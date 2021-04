Kostenpflichtiger Inhalt: Kolumne Unsere Woche : Und wieder eine Bankfiliale weniger

Kommentarkopf, Foto: Robby Lorenz Foto: Robby Lorenz

Der Rückzug der Banken aus der Fläche geht weiter. Jetzt hat es die Zweigstelle der Bank 1 Saar in Losheim erwischt. Das sorgt nicht nur in der Seegemeinde für Stirnrunzeln. Schließlich handelte es sich hierbei nicht um eine Mini-Filiale in der Peripherie.