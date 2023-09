Kolumne Unsere Woche Es geht immer noch schlimmer

Es kommen wieder haarige Zeiten zu auf all jene, die mit dem Auto durch Merzig hindurch müssen. Der 2024 anstehende Neubau der Eisenbahnbrücke an der Ampelkreuzung Lothringer Straße wird der Kreisstadt rund drei Jahre nach dem großen Kreiselumbau an gleicher Stelle erneut eine langwierige Großbaustelle und schwierige Verkehrsverhältnisse bescheren. Treffend hat Bürgermeister Christian Bies dies bei der Infoveranstaltung in der zurückliegenden Woche als „Operation am offenen Herzen“ umschrieben. Gleichwohl, es gibt keine Alternative. Das Bauwerk ist in die Jahre gekommen, aus Sicherheitsgründen führt am Neubau kein Weg vorbei. Wer sich über die Staus und die Verzögerungen beklagt, die damit für den Autoverkehr einhergehen dürften, der sollte ein paar Kilometer saaraufwärts blicken: In Saarlouis steht ebenfalls eine Eisenbahnbrücke, die vom Kfz-Verkehr stark genutzt wird, im Stadtteil Fraulautern. Auch die muss abgerissen und neu gebaut werden. Auch dort soll es eine Vollsperrung geben. Nach jetzigem Planungsstand über drei Jahre. Da erscheinen einem die Belastungen in Merzig noch halbwegs erträglich.