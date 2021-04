Lockdown-Tagebuch : Das Ende der Fastenzeit – echt?

Kommentarkopf, Foto: Robby Lorenz Foto: Robby Lorenz

Die Fastenzeit hat dieses Jahr offiziell am 1. April geendet. Ist das ein Aprilscherz oder schlechter Zufall?

Ich war nie besonders religiös – was nicht heißen soll, dass ich nicht fähig wäre, an etwas zu glauben. Dennoch konnte ich mit den Traditionen und Gebräuchen der Kirche nie sonderlich viel anfangen.

Auch nicht mit der Fastenzeit, die an diesem Donnerstag offiziell geendet hat. Vermutlich haben sich auch in diesem Jahr wieder unzählige Deutsche für 40 Tage Fasten-Ziele gesetzt, die sie mal mehr, mal weniger strikt verfolgt haben. Verzichten kann man ja auf vieles, nicht nur auf das Essen. Einige verzichten auf Schokolade, andere auf das Fernsehen und wieder andere versuchen, in dieser Zeit dem Alkohol zu entsagen.

Einige versuchen sich gar am Digital-Fasten, bei dem es das Ziel ist, so weit wie möglich auf digitale Geräte zu verzichten. Auch wenn ich viele dieser Maßnahmen verstehen kann und auch durchaus für sinnvoll halte, konnte ich die Brücke zur Religion dabei nie schlagen. Bewusst auf etwas zu verzichten sollte meiner Meinung nach aus Überzeugung geschehen und sollte deshalb auch nicht an einen bestimmten Zeitraum im Jahr geknüpft werden.

Ob aus Überzeugung oder nicht, in diesem Jahr haben wir uns wohl alle am Fasten beteiligt: Kontaktfasten, Freizeitfasten, Schulfasten, Urlaubsfasten, Konzertfasten und und und. Um es mit anderen Worten zu sagen. Dass die Fastenzeit in diesem Jahr am 1. April geendet haben soll, halte ich daher für einen schlechten Aprilscherz.