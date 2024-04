Kolumne Apropos Spontanes Spanien-Schlamassel

Ausgeschlafen stand für uns am nächsten Tag die Heimreise vom Flughafen Reus an. „Reus“ spricht man allerdings nicht wie BVB-Star Marco aus, sondern „Re-oss“. Kein Wunder also, dass die Katalanen keinen Schimmer hatten, was wir von ihnen wollten. Klar wurde: Wir waren auf dem Weg zum falschen Aeropuerto, waren mit dem Zug 100 Kilometer in die falsche Richtung gefahren. Um den spottbilligen Rückflug zu bekommen, blieb uns nur das Taxi. Tja. Reklamieren kann man die Rechnung zwar nicht, aber aufgehoben hab ich sie trotzdem.