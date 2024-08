100 Jahre Kirchenchor St. Wolfgang Morscholz Kirchenchor Morscholz wir 100 Jahre alt

Schon 100 Jahre steht der Morscholzer Kirchenchor St. Wolfgang im Dienste eines alten Kultur-, Volks- und Kirchengutes und hat sich während dieser langen Zeit der Pflege der „musica sacra“ verdient gemacht. Seiner hauptsächlichen Aufgabe, Gottesdienste mit Kirchenliedern sowohl in deutscher als auch in lateinischer Sprache zu verschönern und diesen einen würdigen Rahmen zu verleihen, ist er stets gerecht geworden. Darüber hinaus trägt der Chor mit seinem auch weltlichen Liedgut zum Gelingen vieler Festivitäten und Veranstaltungen von anderen Vereinen der Dorfgemeinschaft bei, ist aufgrund seiner vielfältigen Aktivitäten ein belebendes Element in der dörflichen Gemeinschaft der Morscholzer Vereine.