Kreis Merzig-Wadern : Unbekannte beschädigen drei Kirchen

Merzig/Mettlach Eingeworfene Scheiben, farbverschmierte Fassaden. In diesem Monat wurden drei Gotteshäuser im Landkreis Merzig-Wadern von Unbekannten beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

In gleich drei Fällen, in denen Unbekannte Kirchen- und Kapellenfenster eingeschmissen haben, ermittelt derzeit die Polizei.

Im Zeitraum vom 1. Dezember bis 23. Dezember haben Unbekannte zwei bleiverglaste Kirchenfenster der Pfarrkirche St. Martin in Perl-Nenning eingeworfen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Am Montag, 23. Dezember, wurde eine Glasscheibe der Eingangstür der Lutwinuskapelle in Mettlach-Weiten eingeworfen. Wie die Polizei berichtet, hat eine Zeugin gegen 15.20 Uhr das Zerbersten der Glasscheibe gehört. Im Anschluss seien vier Jugendlich - drei Jungen und ein Mädchen - die Kapuzen trugen, aus Richtung der Kapelle gekommen. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass die Jugendlichen an der Tat beteiligt waren.