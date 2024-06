Gefeiert und gespielt Beste Laune gab’s beim Kinderhaus-Fest

Am späten Nachmittag trat das Jugendorchester Hochwald unter der Leitung von Kathrin Riga auf. „Es war ein rundum gelungenes Fest für Kinder und junggebliebene Erwachsene“, lautete das Fazit mehrerer Gäste. Das Team des Kinderhauses ist dankbar über die Hilfe so vieler Engagierter, die zum Gelingen des Sommerfestes beigetragen haben: dem Elternbeirat, allen, die als Kuchenbäcker und Helfer das Fest unterstützt haben, sowie dem Küchenteam und den Elektrikern. „Danke auch an die vielen Gäste, die unser Fest am Wahlsonntag besucht haben. Das war eine gute Wahl. Und einen ganz besonderen Dank an die Kinder, die am Fest und überhaupt in der Vergangenheit und aktuell ihre Spuren hinterlassen haben und hinterlassen werden: Eure Spuren bleiben in unseren Herzen“, sagte Leiterin Claudia Bierbrauer.