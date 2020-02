Kostenpflichtiger Inhalt: Fastnacht in Wadern : Manege frei zur Narretei in Wadern

Die Spatzenruther Katzen Helga Raschke und Renate Hausen nahmen so manchen Zeitgenossen ordentlich auf die Schippe und sorgten für viel Stimmung beim Narrenvolk. Foto: eb

Wadern Bei ihrer Gala-Kappensitzung begeisterten die Akteure der Karnevalsgesellschaft „Mir gen us net“ Wadern von 1897. Sie hatten die Herbert-Klein-Halle in ein großes Zirkuszelt verwandelt.



Hereinspaziert, hereinspaziert, Manege frei – zur Gala-Kappensitzung hatte die Karnevalsgesellschaft „Mir gen us net“ Wadern von 1897 die stadteigene Narrhalla in ein großes Zirkuszelt verwandelt. Nach einem fulminanten Einzug der Protagonisten nahmen auf der Bühne im Elferrat etliche Zirkusdirektoren, Dompteure, Seiltänzer, Jongleure, Pantomimen, Gewichtheber, Eisverkäufer und Clowns Platz und grüßten zusammen mit dem Thronadel, Prinz Linda I. und Prinz Frank I. sowie Kinderprinzessin Anna-Lena I., das närrische Volk in der Narrhalla.

Zirkusdirektor Stefan Regert nebst Direktorin Annemarie Pfister sagten die Aufführungen und Darsteller wie gewohnt mit wohlformulierten Worten an, versprachen ein buntes und schönes Zirkusspektakel unter dem gleichnamigen Motto aus den Vierziger und Fünfziger Jahren. Hierzu stimmten die närrischen Regenten mit ihrer Proklamation das Narrenvolk ein. „Mit Tanzen, Schunkeln und Singen, damit wollen wir einen schönen Abend verbringen und anderen eine Freude machen“, verkündete der Thronadel. Das Narrenvolk in der Manege ging ordentlich mit.

Zwei ältere Damen waren die Eisbrecher in der Bütt, besser bekannt aus der Vergangenheit als die Spatzenruther Katzen (Helga Raschke und Renate Hausen), die musikalisch die fehlenden Gastwirtschaften in der Kernstadt auf das Korn nahmen. Ein weiteres Liedchen war dem Rahmkuchen und Bienenstich vom Cafe Molter gewidmet, das es auch nicht mehr gibt. Und die paar Touristen in der Stadt, wenn schon mal welche da sind, werden wohl verhungern müssen. Aber posthum wurde der Rahmkuchen von der Unesco zum Weltkulturerbe erklärt. Interessant waren auch die Anekdoten über das Mumienschieben mit Gasi im Haco-Cafe. „Der Kuttler ist zu Höherem berufen, arbeitet mit viel Engagement daran, dass Wadern bald 30 000 Einwohner hat, schließlich will er Oberbürgermeister werden“, sangen die Katzen. Den Zores im Verband der Karnevalsvereine haben sie ebenso aufs Korn genommen wie auch die große und kleine Politik, unterschiedliche Gesetzesvorschläge hatten sie hierzu parat. Wie immer ein Ass in der Bütt war das Botterblömchen (Wolfgang Pfister), das mit seinem kunterbunten Streifzug etliche Freunde, Bekannte, Nachbarn, Frauen, Politiker, Sportler, Kommunalwahl, Showgeschäft und mehr durch den Kakao gezogen hatte. Zwei urige Tratschweiber (Renate Hausen und Annemarie Pfister) ließen mit ihren Kalauern und Anekdoten ebenfalls kaum einen Zeitgenossen aus Dorf und Umfeld ungeschoren davonkommen. Um den Nachwuchs in der Bütt braucht sich die KG vorerst keine Sorgen machen.

Mit Gabriel Hausen und Yannik Fontaine, beide in der Vergangenheit schon in unterschiedlichen Rollen zu sehen und zu hören, hatten zwei Youngster als zwei alte Opas einen Auftritt im Zirkuszelt, der überhaupt nichts zu wünschen übrig ließ. Mehr noch, mit ihren Witzen aus dem Rentner- und Opa-Dasein ernteten sie die größten und lautesten Raketen des Abends. Sie trieben das Narrenvolk auf die Stühle und ihnen auch viele Tränen vor Lachen in die Augen.

Hier wachsen „Granaten in der Bütt“ heran. Sie berichteten von Ärger mit den Engeln. Der eine wollte als schönes Buchgeschenk das Sparbuch haben, die sechsjährige Laura vom Opa die Pille, weil sie schon vier Puppen habe und keine mehr möchte.

Auch mit den Ehefrauen hatten sie so ihre Probleme. In der Senioren-WG, wo sie leben, wird nachmittags um drei Uhr mit sieben Rentnern und sechs Gebissen die Reise nach Jerusalem gespielt.

Die Auftritte der Tanzgarden in bunten Uniformen oder in fantasievollen Showtanzkostümen gehören seit Jahren immer zu den Höhepunkten der Galasitzung in Wadern. Eine erste Augenweide waren die Mädchen der Jugendschautanzgruppe, die im Outfit der Fünfziger Jahre einen fetzigen Rock’n Roll von Bill Haley oder King Elvis auf die Bühne zauberten. Temperamentvoll in ihrer Tanzdarbietung war auch die Garde mit einem klassischen Tanz. Das Männerballett Lockweiler krönte in seiner Darbietung eine Bachelorette, derweil die Kollegen aus Noswendel die goldenen Eier des Königssohns interpretierten.

Beide fetzigen Showtänze erhielten ihre entsprechende Würdigung, aber auch die KG-Juniorenshowtanzgruppe, die als Swing Sisters über die Bühne wirbelten. Eine große Tanz-Show bot auch Lady Like. Gleich 25 Minuten tanzte die befreundete Showtanzgruppe vom Verein „Dann wolle ma emol“ aus Rohrbach, die mit ihrem Sandmännchen eine Zeitreise durch die Jahrhunderte machte. Angefangen von den Griechen ging es über das Mittelalter ins 18. und 20. Jahrhundert bis zum Roboter-Zeitalter.