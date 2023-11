Sessionsauftakt in Merzig Der Herzensengel schwingt die Bondaxt

Dieses Zeichen setzt sich am 4. Februar in einer inklusiven Kappensitzung für Menschen mit und ohne Behinderung fort. Das reguläre Programm der beliebten Sitzungen, die sonst am Samstagabend stattfinden, wird an diesem Sonntagnachmittag in der barrierearmen Stadthalle durch Gebärdendolmetscher, die teilweise auch in Leichte Sprache übersetzen, einer Audiodeskriptionsanlage und speziell geschulten Mitarbeitern, die das Bühnengeschehen beschreiben, ergänzt. Zudem werden Helfer, sofern nötig, vom Verein gestellt. Speise- und Getränkekarten werden in Brailleschrift bereitgehalten.