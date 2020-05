Aktuelle Zahlen für Merzig-Wadern : Keine Veränderung bei Corona-Zahlen im Grünen Kreis

(Symbolfoto) Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Merzig-Wadern Im Landkreis Merzig-Wadern sind derzeit sechs Menschen an Corona erkrankt: jeweils einer in Merzig und Mettlach, jeweils zwei in Beckingen und Losheim am See. Wie der Landkreis Merzig-Wadern mitteilte, haben sich somit im Vergleich zum Vortag keine Veränderungen ergeben.