Zahlen von Donnerstag : Keine neuen Corona-Fälle im Kreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Bei den Corona-Zahlen im Kreis Merzig-Wadern hat sich am Donnerstag nichts geändert. Wie der Landkreis mitteilte, sind weder weitere positive Tests bekannt geworden noch gelten weitere Infizierte als wieder genesen.

Somit sind weiterhin zwei Menschen, einer aus Beckingen und einer aus Losheim am See, derzeit an Corona erkrankt. Seit Beginn der Pandemie hatten sich im Grünen Kreis 218 Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert, von denen sich 214 wieder erholt haben. Zwei Menschen, die erkrankt waren, sind verstorben.