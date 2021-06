Zahlen von Donnerstag : Keine weiteren Corona-Fälle im Kreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Ein weiterer Mensch aus Losheim am See, der sich mit Corona infiziert hatte, gilt nun als genesen. Dies hat das Landratsamt am Donnerstag mitgeteilt. Neue Fälle wurden an diesem Tag derweil keine verzeichnet.

Somit sind derzeit neun Menschen im Kreis nachweislich mit Corona infiziert. Vier der Betroffenen leben laut Landratsamt in Merzig, drei in Losheim am See und jeweils einer in Beckingen und Mettlach. In Perl, Wadern und Weiskirchen sind derzeit keine Infektionen bekannt. Wie das Landratsamt weiter mitteilt, wurde bei allen derzeit Erkrankten eine Mutation nachgewiesen – in acht Fällen die britische Variante und in einem Fall die indische.