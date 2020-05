Fallzahlen vom Montag : Ein weiterer Patient im Kreis Merzig-Wadern hat sich von Corona erholt

Merzig-Wadern Am Montag sind im Grünen Kreis keine neuen Corona-Infektionen registriert worden. Wie der Landkreis Merzig-Wadern mitteilt, hat sich dafür ein weiterer Patient von der Krankheit Covid-19 erholt. Damit ist die Zahl der Genesenen auf 196 gestiegen.

Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 204 Fälle registriert, zwei sind an oder mit dem Coronavirus gestorben, sechs Menschen leiden derzeit noch an Covid-19 – je einer in Merzig und Mettlach, je zwei in Losheim und Beckingen.