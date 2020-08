Zahlen von Montag : Kein weiterer Corona-Fall im Grünen Kreis

Merzig-Wadern Am Montag wurde im Landkreis Merzig-Wadern keine weitere Person positiv auf das Coronavirus getestet.

Neun Infizierte kommen aus der Stadt Wadern, sechs leben in der Gemeinde Losheim, zwei in der Kreisstadt Merzig und einer in der Gemeinde Mettlach. Seit Beginn der Pandemie im März hatten sich 252 Personen im Grünen Kreis mit dem Coronavirus infiziert. 232 davon gelten mittlerweile wieder als genesen. Zwei Personen waren im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.