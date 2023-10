Waderner Kart-Pilot triumphiert bei Bundesfinale Walz siegt in Schumachers Wohnzimmer

Es war ein starker Auftritt: In der Altersklasse der „Rookies“ (Einsteiger) startete der Zehnjährige am Sonntag von Platz drei in den ersten der beiden Finalläufe – kämpfte sich innerhalb von drei Runden an die Spitze, fuhr die schnellste Rennrunde und gewann den Lauf am Ende souverän mit drei Sekunden Vorsprung. Im zweiten Rennen des Tages, das er von Startplatz eins in Angriff nahm, wurde es noch deutlicher: Dort fuhr Walz mit fast zehn Sekunden Vorsprung über die Ziellinie. Wenig später konnte er strahlend den Siegerpokal in die Höhe recken. „Ich bin zum ersten Mal hier auf der Strecke gefahren. Dass ich dann direkt gewinne, hatte ich nicht erwartet“, jubelte der Saarländer nach seinem Triumph. Hinter ihm kamen Julian Hug (Kippenheim) sowie der Merziger Leon Zimmer ins Ziel.