Über das Herz Gesunder Lebensstil ist wirklich ernstzunehmen

Schonen bedeute in diesem Fall aber nicht, gar nichts zu tun, sondern das Maß an Bewegung an die körperlichen Fähigkeiten anzupassen. „Oft bemerkt man eine Herzmuskelentzündung gar nicht, bis die ersten Symptome auftreten. Wer nach einer überstandenen Virusinfektion nicht richtig in die Gänge kommt, der sollte seine Herzleistung beim Arzt überprüfen lassen“, empfiehlt Nohr. Auch wer Verwandte ersten Grades hat, die in jungen Jahren einem plötzlichen Herztod erlegen sind, sollte eine mögliche erbliche Belastung abklären lassen. Bei Älteren gilt eine koronare Herzerkrankung (KHK) als häufigste Ursache für den plötzlichen Herztod. Sie kann sich über Jahre hinweg völlig unbemerkt entwickeln. Aber, so eine Frage aus dem Publikum: „Was merkt man denn dann überhaupt?“ Anzeichen können laut Nohr kurze Anfälle von Bewusstlosigkeit sein, sogenannte Synkopen. „Des Weiteren Luftnot bei körperlicher Anstrengung, Brustschmerzen, Herzrasen mit Einschränkung der Belastbarkeit und hartnäckiges Herzstolpern. Wer unter diesen Symptomen leidet, sollte auf jeden Fall seinen Arzt aufsuchen“, rät der Kardiologe.