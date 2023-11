Julian-Sas-Band gibt bei „Electracoustik“-Tour Konzert in Freudenburg Julian-Sas-Band verspricht rasante Riffs und ergreifende Blues-Soli

Das Besondere: Die Band tritt in klassischer „BDG“-Besetzung auf – also mit Bass, Drums und Gitarre. Mit schnellen Gitarrenriffs in Abwechslung mit Blues-Soli bietet die Truppe nicht nur eingefleischten Progressive-Blues-Rock-Fans eine tolle Vorstellung. Im Mittelpunkt ihrer Tour steht das gleichnamige Album „Electracoustic“, welches die musikalische Bandbreite und Vielfalt des niederländischen Gitarristen zur Schau stellt.