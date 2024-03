Merzig Ein Dutzend Goldmedaillen

In der neu zugelassenen Klasse der U 18 räumte der TV Merzig richtig ab. Hendrik Bechtold (bis 46 Kilogramm), Max Weinand (bis 66 Kilo), Emil Guliyev (bis 73 Kilo) und Rayan Rakal (bis 70 Kilo) siegten in ihren Gewichtsklassen. Vor allem Weinand und Guliyev überzeugten mit starken Techniken und ließen ihren Gegnern kaum Chancen. In der vermeintlich schwersten Gewichtsklasse (bis 55 Kilog) erkämpften sich Maximilian Coassin und Tyler Mischer jeweils den dritten Platz.