Judo : Der erste Wettkampf nach fast zwei Jahren

Merzig/Brebach Nach langer Corona-Zwangspause ging der Judo-nachwuchs des TV Merzig wieder auf die Wettkampf-Matten – und das mit Erfolg.

Fast genau zwei Jahre ist es her, als Denis Mischenko und Anastasia Prasko im September 2019 beim Kunibert-Schwan-Turnier in Grügelborn um Medaillen kämpften. Was damals niemand ahnte: Es sollte der letzte Wettkampf für lange Zeit bleiben. 15 Monate war es den Judokas untersagt, in Merzig in ihrer Trainingshalle ihren Sport zu betreiben. Erst Mitte Juni wurden die Hallen wieder geöffnet – und der erste Andrang war groß. „Größer, als ich dachte“, räumt Axel Bold, der leitende Judo-Trainer des TV Merzig, ein. „Wir hatten monatelang Online- und Lauftraining angeboten. Das wurde zu Beginn gut angenommen, jedoch war im Frühjahr dann die Luft raus.“ Die Anmeldungen beim Online-Training gingen fast auf null zurück. „Judokas brauchen halt den Kontakt, wollen zupacken, werfen und kämpfen und nicht ständig im Kreis laufen oder Gymnastikübungen im Wohnzimmer durchführen“, erklärt Bold.