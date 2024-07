Grußworte der Ehrengäste Büschfelder Wehrleute heimsten jede Menge Lob ein

Diese Tugenden hätten die Büschfelder Floriansjünger verinnerlicht und mit 34 Aktiven sowie 15 Jugendlichen auch die Zeichen der Zeit erkannt, denn die Bürger „würden ganz schön blöd aus der Wäsche gucken“, gäbe es weder Brandschutz noch weitere Dienste am Mitmenschen. Sein Ministerium lasse Städte und Gemeinden nicht allein, wenn sich dort Menschen ehrenamtlich für andere einbringen. Beispiele wie das Hochwasser an Pfingsten im Saarland oder vor Jahren im Ahrtal, wo vorbildliche, ehrenamtliche Arbeit geleistet wurde, verdienen laut dem Minister Respekt und Anerkennung. Darum dürften Wehrleute im Einsatz nicht von irgendwelchen Chaoten beleidigt oder angegriffen werden. „Das werde ich nicht zulassen“, versicherte Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich, dass der Jubilar an der Prims mit zwei Fahrzeugen gut ausgestattet sei für seine Einsätze. Darüber hinaus lobte sie die vorbildliche Arbeit, mit der die Jugend im Ort für die Feuerwehr begeistert werde. So sei denn die gemeinsame Feier von Stadtfeuerwehr und Löschbezirk eine gute Gelegenheit, allen danke zu sagen. „Überhaupt herrscht ein guter Geist innerhalb der Feuerwehren im Landkreis im Hinblick auf Austausch von Gerätschaften, auch besteht eine vorzügliche Zusammenarbeit bei den kommunal übergreifend agierenden Fachzügen wie Waldbrandzug, Hochwasserzug oder auch Gefahrstoffzug. Gleiches gilt auch für den Rettungsdienst und Katastrophenschutz“, lobte die Landrätin die Blaulichtorganisationen.