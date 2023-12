Jahresrückblick für den Landkreis Merzig-Wadern Die Krankenhauskrise in Merzig prägte das Jahr 2023

In wenigen Tagen geht das Jahr 2024 zu Ende – ein Jahr, das für den Landkreis Merzig-Wadern aufreibend gewesen ist. Alles, was in den vergangenen zwölf Monaten passierte im Landkreis, wurde überschattet von der Krise des Merziger SHG-Klinikums, die am 25. Juli ihren Anfang nahm: An diesem Tag stellte die Trägergesellschaft, die Klinikum Merzig gGmbH, beim zuständigen Amtsgericht Saarbrücken-Sulzbach einen Antrag auf Einleitung eines Schutzschirmverfahrens. Anlass hierfür: ein massives Defizit des Klinikums, es drohte eine Zahlungsunfähigkeit des Krankenhauses mit etwa 900 Beschäftigten und 350 stationären Betten.