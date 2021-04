Inzidenzwert im Kreis Merzig-Wadern steigt wieder : 18 neue Corona-Fälle am Wochenende im Kreis

Foto: dpa-tmn/Oliver Berg

Merzig-Wadern Das Landratsamt hat über das Wochenende insgesamt 18 neue Corona-Fälle gemeldet. Am Samstag waren nach Angaben eines Sprechers zehn neue Fälle bekannt geworden: Drei Betroffene leben in der Kreisstadt Merzig, einer in der Stadt Wadern, einer in der Gemeinde Mettlach und einer in der Gemeinde Beckingen.

Von Margit Stark

Zwei Betroffene leben in der Gemeinde Perl und in der Gemeinde Losheim am See. Neun Personen gelten laut Kreisverwaltung als geheilt. Der Inzidenzwert lag bei 63,73. Drei weitere Mutationen seien nachgewiesen worden: eine der britischen und zwei der südafrikanischen Variante. Damit seien 89 Corona-Mutationen bekannt: 19 Mal die südafrikanische und 70 Mal die britische Variante.