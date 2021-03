21 neue Corona-Fälle am Wochenende in Merzig-Wadern : Insgesamt 21 neue Corona-Fälle im Grünen Kreis

Merzig-Wadern Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus Sars-Cov-2 ist im Kreis Merzig-Wadern übers Wochenende um 21 angestiegen. Dies hat der Landkreis am Sonntagnachmittag mitgeteilt. Demnach wurden am Samstag 20 neue Fälle registriert.

Eine betroffene Person lebt in der Kreisstadt Merzig, vier Menschen leben in der Stadt Wadern, sechs in der Gemeinde Beckingen, acht in der Gemeinde Losheim am See und eine betroffene Person lebt in der Gemeinde Perl.