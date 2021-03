Infos über Winzerorte an der Mosel : Digitale Visitenkarte von Via Mosel

Peter Klein freute sich als Geschäftsführer der Saarschleifenland Tourismus GmbH über die Perspektive, dank des Interreg-Programms „Via Mosel“ in Zukunft noch mehr Touristen im grünen Landkreis begrüßen zu können. Foto: a-n

Merzig Das von der EU geförderte Programm „Via Mosel“ soll ausgesuchten Weingütern an der Mosel eine neue Marketingperspektive bieten. Vorgestellt wurde es zunächst digital.

Bei dieser Pressekonferenz des neuen Interreg-Programmes „Via Mosel‘“ gab es ein Tässchen Kaffee wie bei konventionellen Veranstaltungen dieser Art, aber erstmals seit vielen Jahren durfte der SZ-Teilnehmer gleichzeitig vor dem PC im Homeoffice genüsslich eine Pfeife rauchen. Der Veranstalter bot seine Informationen nämlich (Corona geschuldet) auf digitalem Weg als Videoschaltung per Internet an, in die sich die Teilnehmer per Link einloggen konnten. Dieses neuerdings stark in Mode gekommene Format litt zwar noch unter einigen technischen Schwächen, rückte aber eine Vielfalt von Informationen über Winzerorte und Weingüter längs der Mosel von Frankreich, über Luxemburg bis zur Flussmündung in den deutschen Rhein in den Fokus der teilnehmenden Journalisten.

Das zunächst auf drei Jahre fixierte Interreg-Programm „Via Mosel‘“ soll ausgesuchten Weingütern an der Mosel eine neue Marketingperspektive bieten, die zuvor den strengen Auswahlkriterien einer Jury entsprochen haben. Lia Backendorf, Ségolène Charvet und Marc Weyer, Präsident der Terroir Moselle, führten als Moderatoren durch diese Videokonferenz, bei der eine auf Wunsch zuschaltbare Simultanübersetzerin sprachliche Probleme ausräumte. Sie bezeichneten die ausgewählten 60 Weindörfer und 40 Weingüter als „Perlen der Mosel“. Allerdings sei das ganze Projekt auf Nachhaltigkeit angelegt, so dass sich durchaus noch weitere Interessenten zu diesen „Perlen“ hinzugesellen könnten.

„Via Mosel‘“ ging mit dieser Videokonferenz offenbar recht früh in die Öffentlichkeit. So versicherten die Moderatoren, dass die eigene Homepage erst in einigen Wochen aufgerufen werden könne. Dann sollen die eigenen Angebote auch über die sozialen Medien erreichbar sein. In der Zwischenzeit bilde das Programm bereits 50 zukünftige Führer für die teilnehmenden Winzerbetriebe aus. So richtig „Fahrt aufnehmen“ solle alles freilich erst dann, wenn die aktuellen Lockdown-Maßnahmen wieder persönliche Kontakte in größerem Maßstab erlauben.

Um aber in dieser Videokonferenz schon mal einen Vorgeschmack auf die angedachten Initiativen vermitteln zu können, wurde nach der ersten Vorstellung von Aufgaben und Zielen dieses Projekts ein Video eingespielt, in dem Vertreter der verschiedenen Weinbaugebiete der Großregion ihre touristischen Angebote präsentieren durften. Dabei kam auch Peter Klein, Geschäftsführer der Saarschleifenland Tourismus GmbH in Merzig, zum Zug.

Mit einem Weinglas in der Hand prostete er den Konferenzteilnehmern freundlich zu. Dabei ließ er keinen Zweifel daran aufkommen, dass auch im grünen Kreis Merzig-Wadern der Weinanbau als ein zentrales Produkt die grenzüberschreitende Region präge. Dieses neue Interreg-Programm solle aus seiner Sicht die Pluspunkte von Tourismus und Weinvermarktung sinnvoll miteinander kombinieren. Der Geschäftsführer: „Am Ende soll auch „Via Mosel‘“ neue Gäste in den grünen Landkreis führen – und darauf freue ich mich schon sehr!“