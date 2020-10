Corona-Patienten im Kreis : 18 Patienten im Kreis an Covid-19 erkrankt

Merzig-Wadern 18 Patienten sind derzeit im Grünen Kreis an Covid-19 erkrankt. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt.

Am Freitag wurde das Virus bei drei Personen festgestellt, am Samstag bei keiner Person und am Sonntag bei zwei Menschen. In Losheim am See sind sechs Menschen mit dem Virus infiziert, in der Gemeinde Perl vier, in Mettlach drei, je zwei in der Kreis­stadt Merzig und der Gemeinde Beckingen und eine Person in der Stadt Wadern. Die Anzahl der Personen, die seit dem 20. März mit dem Coronavirus infiziert wurden, steigt auf 301. 280 Menschen gelten als genesen, drei Personen sind in Zusammenhang mit Corona verstorben.