Aller guten Dinge sind drei Vorverkauf für Dinnershow 2024 läuft an

Merzig · Genuss- und Kultur-Spektakel in Merzig geht am 2. November in seine dritte Runde. Karten sind ab sofort erhältlich.

11.12.2023 , 15:17 Uhr

Am 2. November 2024 steigt die Dinner-Show in Merzig. Foto: Ruppenthal

Auch in ihrer zweiten Auflage hat die Dinnershow der Initiative „Ebbes von Hei!“ in der Merziger Stadthalle Anfang November die Besucher begeistert. Da wundert es wenig, dass die Verantwortlichen bereits jetzt alles klar gemacht haben für die Fortsetzung des Genuss- und Kulturspektakels im kommenden Jahr.