Bustouren im Mai Die genussvolle Vielfalt der Region erleben

Die erste Rundfahrt am Samstag, 18. Mai, steht unter dem Motto „Genussvariation – regionale Vielfalt erleben“. Diese Genusstour im modernen Reisebus startet in Saarburg und Konz. Christoph Biertz heißt die Teilnehmer zunächst in der Saarländischen Genussmanufaktur „Naturbursche“, in der Senfmühle in Losheim willkommen und lädt ein zu einem Rundgang durch die Welt der Feinkost und des guten Geschmacks. Bei einem Senftasting führt Biertz die vielfältige Geschmackswelt des Senfes, den schon die Chinesen lange vor Christi Geburt sowie die ägyptischen Pharaonen als Würz- und Heilpflanze schätzten. Eine Oase der Ruhe im Naturpark Saar-Hunsrück ist das Hotel-Restaurant Zum Schlossberg in Büschfeld, wo die Reisenden zur Mittagszeit im Zeichen des Hirschs auf kulinarische Pirsch gehen. Ein besonderer Ort, um die Seele baumeln zu lassen, ist auch die Weihermühle in Schmelz-Hüttersdorf. Die liebevoll restaurierte alte Mühle bezaubert mit Terrasse am Schwimmweiher und kleinem Park. Eine Besonderheit sind die „Schwarzen Perlen“, die wir ebenfalls kennen lernen. Geistreiche Einblicke in die Welt der Destillation bietet das Brennereimuseum nebst Edelbranntweinbrennerei in Perl-Tettingen. Bei einer herzhaften Vesperplatte stärken sich die Teilnehmenden für die Heimfahrt.