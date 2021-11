Narren feiern in Wadern Sessionseröffnung : Einige Fastnachter in Wadern starten durch

Wadern In einigen Ortsteilen bereitet man sich auf die Sessionseröffnung vor, andere Karnevalsvereine sind zurückhaltender.

Begleitet von DJ Andy O und etlichen Gardemädchen werden zunächst die alten Prinzenpaare, die ein Jahr länger im Amt blieben, aber keine Regentschaft auf das Narrenvolk ausüben konnten, verabschiedet. Schwungvoll und mit viel Klamauk wird Elferratspräsident Christian Lauer alias Festus die neuen Herrscherpaare in ihr Narrenamt einführen. In seiner saloppen und unnachahmlichen Art wird er zu wohl zu ersten Glanzleistungen auflaufen und das Narrenvolk des jüngsten Waderner Stadtteils bei kühlen Getränken und warmen Gaumenfreuden auf die Fünfte Jahreszeit vorbereiten. Darüber hinaus sind bei den Fratzenmachern zwei Gala-Kappensitzungen sowie eine Kindersitzung für die Kleinsten in der Wadrilltal-Narrhalla geplant.

Zwei Tage länger müssen die Faasebooken vom Karnevalsverein „Graad see läds“ Noswendel warten, bis sie in Faasendstimmung versetzt werden. An Samstag, 13. November, ab 20.11 Uhr, werden sie im Gasthaus Zum Wiesengrund (Hecken) Sessionseröffnung feiern. Ein Prinzenpaar haben die Noswendeler nicht. Die DJ’s vom Männerballett werden den Narren kräftig einheizen. „In närrischer Stimmung werden wir uns auf die Faasend vorbereiten“, sagt Vorsitzender Frank Dönnemeier. Am 5. Februar ist eine Kappensitzung in der Büschfelder Narrhalla geplant, dazu am 13. Februar eine Kinderkappensitzung sowie am 18. Februar das Jubiläum 30 Jahre Männerballett – allerdings mit weniger Investitionen und Risiken, „um später nicht auf hohen Kosten sitzen bleiben zu müssen“, sagt Dönnemeyer.