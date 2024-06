Heimatkunde Besseringen hat einen neuen Bunker

Schon kurz darauf sei der Verein für Heimatkunde Merzig in die zukünftige Nutzung des Kleinstunterstandes eingebunden worden. Zunächst sei die Idee entstanden, den Bunker am B-Werk zu platzieren, was jedoch aufgrund des Denkmalrechts nicht möglich war. Da der ehrenamtliche Denkmalbeauftragte für den Westwall im Saarland, Patrice Wijnands, eine Aufstellung in Besseringen bevorzugte, bot sich die Grünfläche zwischen Bezirksstraße und Parkplatz B-Werk an. Der Besseringer Ortsrat stand einer Aufstellung positiv gegenüber und auch die Kreisstadt Merzig genehmigte die Nutzung der Fläche für die Aufstellung des als Kleindenkmal eingestuften Kochstands.