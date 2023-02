Unsere Woche : Regeln mit Maß und Ziel

Zwei Jahren lang hat uns die Corona-Pandemie vor möglichen Zusammenstößen mit Umzugswagen bewahrt. Wo nichts ist, kann bekanntlich auch nichts passieren. Doch mit Beginn dieser Session hat uns die Fastnacht wieder voll im Griff – vom Start am 11.11. über die Saalfestivitäten bis zur Straßenfastnacht, die jetzt ihren Höhepunkt erreicht.

Nach zweijähriger Abstinenz lechzen jetzt viele nach Gaudi, Guzjer, Musik und jeder Menge Schunkler – bei den Umzügen, die bis einschließlich Fastnachtsdienstag durch die Orte unseres Grünen Kreises ziehen. Mit Phantasie und äußerster Gründlichkeit haben sich die Planer, Wagenbauer und ihre Helfer ans Werk gemacht, um mit viel Fingerspitzengefühl das zu erschaffen, was zu den Höhepunkten eines jeglichen Umzuges gehört – bunte Wagen, von denen fröhliche Menschen winken und so manche Faasendküchelcher in der Menge verteilen. Doch mit Ideen und Handwerkskunst, die solch rollende Traditionen auf die Straße bringen, ist es allein nicht getan. Die Fahrzeuge müssen auf Anordnung der Behörden nicht nur sicher, sondern todsicher sein. Da muss sogar jedes einzelne Wagenrad einen eigenen Bodyguard haben.