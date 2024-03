Handball-Saarlandliga Warum die Luft für die Wölfe langsam dünn wird

Seinen Platz an der Sonne hat er nicht eingebüßt, aber die Luft wird dünner für den Handball-Sportverein (HSV) Merzig/Hilbringen. In der Saarlandliga kassierten die Wölfe bei der HSG TVA/ATSV Saarbrücken am Samstag eine 29:37 (10:16)-Niederlage. Die Spannung im Titelkampf steigt, denn die Spitze der Saarlandliga ist noch einmal näher zusammengerückt. Der HSV ist Tabellenerster mit 33:5 Punkten – doch die HG Saarlouis II hat nach Minuspunkten schon die Nase vorne (30:4). Drotter ist der HC St. Ingbert-Hassel (30:6). „Enger geht es quasi nicht“, merkt Linksaußen Timo Scherer an, der trotz zuletzt durchwachsener Leistungen seiner Mannschaft positiv bleibt: „Noch ist nichts verloren.“ Der HSV bestreitet sein nächstes Saisonspiel am 30. März bei der HSG Völklingen.