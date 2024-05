Dauereinsatz bei Starkregen So kämpfte die Feuerwehr im Kreis Merzig-Wadern gegen das Hochwasser

Höchste Alarmstufe herrschte den gesamten Freitag über in weiten Teilen des Landkreises Merzig-Wadern: Dauerregen, der in der Nacht zum Freitag eingesetzt hatte, ließ zahlreiche Bäche im Kreisgebiet bedrohlich anschwellen, zudem stieg der Pegel der Saar bis zum frühen Abend am Messpunkt Fremersdorf auf über 6,30 Meter – üblicherweise liegt dieser Wert bei 2,10 Metern. Am Freitagabend war noch unklar, wie sich Hochwasser-Situation an der Saar weiter entwickeln und welche Folgen dies für die Ortschaften am weiteren Flusslauf haben wird.